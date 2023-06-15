Gençlik ve Spor Bakanı Şanlıurfaspor'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'u tebrik etti. Bakan Bak, TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i mağlup ederek Spor Toto 1.Lig'e yükselen üçüncü takım olan Şanlıurfaspor için tebrik mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i mağlup ederek Spor Toto 1.Lig'e yükselen üçüncü takım olan Şanlıurfaspor için yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor arasında oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1.Lig'e yükselen üçüncü takım olan Şanlıurfaspor'u kutluyorum. Uzun lig maratonunun ardından, play-off'lardaki mücadeleleri ile mutlu sona ulaşan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu başarının aynı zamanda tüm Şanlıurfa şehrine hayırlı olmasını diliyor, Şanlıurfaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyorum."