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Gençlik ve Spor Bakanı Programı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak. Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Beşiktaş yeni başkanını belirleyecek. Trabzonspor çalışmalarını tamamlayacak. Türkiye Kadınlar Uluslar Ligi maçı oynanacak. Türkiye Kupası maçları yapılacak. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Basketbol ve voleybol maçları düzenlenecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI PROGRAMI

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak

FENERBAHÇE

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe derbiye lider gidiyor

Crespo devam edemedi

Szymanski ligde 5 maç sonra

İrfan Can gollerine devam ediyor

BEŞİKTAŞ

11.00 Yeni başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatalarını alacak.

Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Çorum FK karşılaşmasının çalışmalarını tamamlayacak.

UEFA KADINLAR ULUSLAR LİGİ

18.00 Türkiye - Gürcistan

TÜRKİYE KUPASI

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor (Pendik)

17.00 Antalyaspor - Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

21.00 Alanyaspor - Kocaelispor (Alanya Oba)

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos

EuroCup

20.00 Türk Telekom - Universitatea Cluj

20.30 Cholet Basket - Darüşşafaka Lassa

EuroLeague Kadınlar

21.15 Valencia Basket Club - Fenerbahçe Alagöz H.

VOLEYBOL

CEV Cup Kadınlar

15.30 Türk Hava Yolları - Levallois Paris Saint Cloud

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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