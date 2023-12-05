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Gençlik ve Spor Bakanı Programı

5 Aralık 2023 10:03 Son Güncelleme: 10:05 Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak. Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Beşiktaş yeni başkanını belirleyecek. Trabzonspor çalışmalarını tamamlayacak. Türkiye Kadınlar Uluslar Ligi maçı oynanacak. Türkiye Kupası maçları yapılacak. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Basketbol ve voleybol maçları düzenlenecek.