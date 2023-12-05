Gençlik ve Spor Bakanı Programı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak. Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Beşiktaş yeni başkanını belirleyecek. Trabzonspor çalışmalarını tamamlayacak. Türkiye Kadınlar Uluslar Ligi maçı oynanacak. Türkiye Kupası maçları yapılacak. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Basketbol ve voleybol maçları düzenlenecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI PROGRAMI
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak
FENERBAHÇE
Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe derbiye lider gidiyor
Crespo devam edemedi
Szymanski ligde 5 maç sonra
İrfan Can gollerine devam ediyor
BEŞİKTAŞ
11.00 Yeni başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatalarını alacak.
Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Çorum FK karşılaşmasının çalışmalarını tamamlayacak.
UEFA KADINLAR ULUSLAR LİGİ
18.00 Türkiye - Gürcistan
TÜRKİYE KUPASI
13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor (Aktepe)
13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor (Pendik)
17.00 Antalyaspor - Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)
21.00 Alanyaspor - Kocaelispor (Alanya Oba)
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
EuroCup
20.00 Türk Telekom - Universitatea Cluj
20.30 Cholet Basket - Darüşşafaka Lassa
EuroLeague Kadınlar
21.15 Valencia Basket Club - Fenerbahçe Alagöz H.
VOLEYBOL
CEV Cup Kadınlar
15.30 Türk Hava Yolları - Levallois Paris Saint Cloud
Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv