Gençlik ve Spor Bakanı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Bahattin Hekimoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Bahattin Hekimoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Bahattin Hekimoğlu'nu tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak tebrik mesajında, "Çekya'nın Pilsen kentinde yapılan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçlarla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Bahattin Hekimoğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA