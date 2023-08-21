Gençlik ve Spor Bakanı Paralimpik Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan Paralimpik Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan Paralimpik Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan Paralimpik Sporcuları yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen ve 8 farklı branşta 88 sporcu ile katıldığımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda sporcularımız bizleri gururlandıran sonuçlar elde etti. 08 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılan şampiyonada 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda milli sporcularımıza başarılar diliyorum." - İSTANBUL