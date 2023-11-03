Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlardaki yemekhane şikayetlerine yanıt verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde, "Yurtlarda yemekhane şikayetleri söylendi. Buradaki işletmecilerin denetimlerini yapıyoruz. Bize gelen şikayetleri değerlendiriyoruz. 1 Ocak itibarıyla 75 yazılı ihbar geldi. 26 tanesine para cezası verildi, 47 tanesi fesihle sonlandı. Biz öğrencilerin yanındayız, işletmecilerin yanında değiliz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Bak şunları söyledi:

"Diyorlar ki mevcut öğrencinin yurtlarda yerleşim noktasında Avrupa standartlarının altında. Büyük bir kısmı kendi illerindeki okulları tercih ediyor. Bu noktada da 2023 yılında bize 428 bin 618. Yüzde 96,02'sini yurtlara yerleştirmişiz. Şu anda yapımı devam eden 23 ilde 30 proje var. 40 bin 578 yataklı projemiz devam ediyor. Ayrıca ihale aşamasında olan 19 projemiz var. İhalelelerin bir kısmı yapıldı. Ankara Keçiören'de Antalya'da Konyaaltı'nda, Balıkesir'de, Ardahan Göle, Bilecik'te, Çanakkale'de Muğla'da Şırnak'ta Zonguldak'ta Kayseri'de iki tane var. Bunlar ihale aşamasında. Proje aşamasındaki iller Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Elazığ, İzmir, Hatay'da iki tane. Kahramanmaraş'ta, Konya'da, Manisa'da, Muğla'da, Sakarya'da, Samsun'da...Bunu yaparkende üniversite kampüslerini seçiyoruz. Okula kısa sürede ulaşması ve geri dönmesi. Zaman değeri olan önemli bir husus, kazanmalarını sağlıyoruz. Güvenlik açısında da çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemdeki şartlarımızdan çok daha iyi konumdayız daha iyi noktaya taşımak için çaba harcayacağız. Yurt müdürümüzü açığa aldık, onunla ilgili soruşturma başlattık, konu yargıda. Bakım sözleşmeleri, yılbaşında kaldığı yerden devam ediyor. Biz bunu tekrar düzenleyeceğiz. Maliye Bakanımızla beraber denetimlerimizi daha güçlendirerek devam edeceğiz.

BÜTÇEMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 77'Sİ YÜKSEKÖĞRETİME AYRILMIŞ: 2023 yılında 870.369 öğrenciye öğrenim kredisi, 574 bin 85 öğrenciye burs olmak üzere toplam 1 milyon 444 bin 454 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılmıştır. Burs alan öğrenci oranı yüzde 40'dır. Bütçemizin yaklaşık yüzde 77'si yükseköğretime ayrılmış. 171 milyarın yaklaşık 132'si yükseköğretimle ilgili buradan ifade etmek istiyorum. Bir de bursların oranlarıyla alakalı söylemler vardı. Bize başvuran öğrencilerin toplamda her başvurana kredi veriyoruz ve 574 bin 85 öğrenciye burs veriyoruz. Yüzde 40'a yaklaşıyor baktığımızda. 12 ayrı kriter var burs için. Başarılı olan var. Ailevi durumlar var, buna göre değerlendiriliyor.

BİZ ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ, İŞLETMECİLERİN DEĞİL: Bağımlılıkla mücadele konusunda bakanlığımızın amatör spor klüplerinden tutun pek çok gençlik merkezlerimizde gençlerimize dokunuyoruz. Deniyor ki rakam 7 milyondan 33 milyoına çıktı. Bu değil, spor ile ilgili yaptığımız yatırımlar hepsinin içerinde bu bağımlılıkla mücadele konusunda bir parça var. O rakam değil, eğitimler seminerler hepsinin içerisinde uyuturucu mücadeleyle ilgili bir parça var. Biz talep eden kulüplerimize kriterler çerçevesinde bunları aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı ile beraber Genç Çiftçi projesini çok önemsiyoruz. Bu hem yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek, gelecekte çok çok önem taşıyacak tarımın önemli bir güç olarak ülkemizde de yer alması açısından önemli. Tarım Bakanlığı ile ortak görüşmeler yapıyoruz. Bu sadece eğitim değil, onlara aile ve gençlik fonu, içerisinde de gençliğin ayrı bir işlevi var. Bu işlev içerisinde de istihdam ve girişimciliğie destek verecek projelerin desteklenmesi gerekiyor. Yurtlardaki yemekhane şikayetleri söylendi. Buradaki işletmecilerin denetimlerini yapıyoruz. Buna gelen şikayetleri değerlendiriyoruz. 75 yazılı ihbar geldi. 26 tanesi para cezası, 47 tanesi fesihle sonlandı. Biz öğrencilerin yanındayız. İşletmecilerin yanında değiliz."