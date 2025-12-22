Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÜNİDES'in programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul ilindeki 182 öğrenci topluluğunun temsilcilerinden oluşan 800 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni'ne katıldı.

Çemberlitaş Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören bilgi yarışması ve kanun dinletisiyle başladı.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden Ozan Toptaş, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Zehra Akçay ve Türk Alman Üniversitesinden Yavuz Güleç yaptıkları konuşmalarda ÜNİDES destekleri sayesinde projelerinin hayata geçtiğini ve birçok engeli aştıklarını söyledi.

Bakan Osman Akşın Bak, gençlerin yaptıkları projeleri dinlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Aynı sıralardan hepimiz geçtik. Hayallerimizi gerçekleştirmek için kulüpler kurduk. Bir gencimiz, deprem sonrası o bölgedeki çocukların tiyatroya, bir dokunuşa nasıl ihtiyacı olduğunu anlattı. Bu gençlerin nasıl bir vicdana sahip olduğunu, halkını nasıl sevdiğini gösterdi. İhtiyacı olan varsa yanında olmalıyız. Bu onların vicdanını gösteren bir işaretti." diye konuştu.

"Potansiyelimizi arttırmalıyız. Gençlerin önündeki en önemli hedef bu olmalı"

Gençlerin önemli projelere imza attığını söyleyen Bak, gençlerin Türkiye'yi ayağa kaldıracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başka bir arkadaşımız model Birleşmiş Milletler toplantısını, arkadaşlarının toplantılarda söz aldığını, gündemdeki konularla ilgili konuştuklarını anlattı. Gençlerimiz kendi dünyalarını, hayallerini anlatacaklar. Bizim de kulüplerimiz vardı. Biz de kendi çapımızda insanlara dokunduk. Böylece toplum katmanlarının ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Gelecekte bu ülkenin yöneticileri sizler olacaksınız. Hukukçuları, hakim savcı olacak, doktorları halkımıza şifa verecek, öğretmenlerimiz çocuklarımızı eğitecek. Gelecekte bunları yapacak olan sizlersizin. Bir başka arkadaşımız 'Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz' dedi. Tabii ki sizlere güveneceğiz. Biz bakanlık olarak ÜNİDES çerçevesinde sizinle daha çok iletişim kurmak istiyoruz. Gençlerimizin yapmak istediklerini daha fazla duymak ve dokunmak istiyoruz. Üniversitelerde sizinle daha fazla birlikte olmak, projelerinizi dinlemek istiyoruz. Gelecek yıl daha güzel işler yapacağız. Ben de sizin sıralarınızda olduğum zamanlarda 'iyi bir mühendis olarak ülkeme nasıl hizmet ederim. Ülkemizin teknolojik gücünü nasıl arttırabiliriz diye düşünüyordum'. O zamanlar 'Alman mühendisler, İngiliz mühendisler şöyle şöyle yapar' diyorlardı. Biz de yaparız. Bunları başaran Türk mühendisleri. Yerli ve milli teknoloji hamlemizle ayağa kalktık. TUSAŞ, ASELSAN ve özel sektördeki mühendisler bu ülkenin yetiştirdiği çocuklar. Yapay zekada adımlar atılıyor. SİHA teknolojisinde ilk üç ülkeden biri Türkiye. Bunu Türk mühendisleri yaptı. Gelecekte de sizler yapacaksınız. Sizler bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Ben yaparım deyin, öz güveniniz olsun. ÜNİDES'te bunları konuşuyoruz. Bunları başaracak olan gençler sizlersiniz, sizlerle gururluyuz. Öz güven çok çok önemli. Aziz Sancar bir çığır açtı. O nereden geldi? Bu potansiyelimizi arttırmalıyız. Gençlerin önündeki en önemli hedef bu olmalı. ÜNİDES'le bunları başaracağımıza inanıyoruz. Üniversitelerimizde yapılan çalışmalar artıyor. Sizlerin projeleri bizim için çok önemli. Bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum."

"Anne babanıza öf bile demeyin"

Gençlerin vefalı olmasının ve her fırsatta iyilik yapmasının önemine dikkati çeken Bakan Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin hayatınıza dokunan insanları, size bir şekilde yardımcı olan, yol gösteren, doğruya yönlendiren insanları asla unutmayın. Merdivenleri çıkarken kimlerle karşılaştıysanız merdivenleri inerken onlarla karşılaşacaksınız. Anne babanıza öf bile demeyin. Annenizi ve babanızı asla ve asla unutmayın. Bu hayattaki başarı sırlarından biridir. Kendi değerlerinizi, kendi adımlarınızı unutmayın. Bu enerji çok önemli. Bu başarma hırsı, heyecan, sizin için dua eden, taşıyan insanları unutmayın. Üniversitedeki, lisedeki hocanızı, mahalledeki abinizi arayın. Vefalı olun. Hayatta en önemli şeylerden biri bu. İçinizdeki iyilik ateşi yanmalı. Mazlum size baktığı zaman her zaman yardıma gitmelisiniz. Bu ülkenin gençleri her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' demiştir ve Gazze'deki katliamı tüm dünyaya anlatmıştır. Vicdanınızı asla unutmayın. İçinizdeki iyilik ateşini yakın. Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine dokunun, bir şey kaybetmezsiniz. Vicdanınızda iyilik ateşiniz yoksa istediğiniz kadar servetiniz olsun bir faydası yok. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Çok çalışacağız. Ülkemiz için çalışacağız ve hep beraber güzel şeyler yapacağız. Hep birlikte gençleriyle geleceği güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz."

Bakan Bak, sertifika dağıtımının ardından Bahreyn ile yapılan gençlik değişim programını kazanan öğrencilerin belirlendiği kura çekimini gerçekleştirdi.

Osman Aşkın Bak, salondaki öğrencilerle karşılıklı olarak "Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.