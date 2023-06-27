Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UNESCO Konferansı'na katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Yedinci Konferansı'na katıldı. Konferansta 'Fit for Life' girişiminin önemini vurgulayan Bakan Bak, Türkiye'nin spor projelerine imza attığını belirtti.
Bakan Osman Aşkın Bak, konferansta yaptığı konuşmada, UNESCO tarafından oluşturulan 'Fit for Life' girişiminin önemini vurguladı.Türkiye'nin bugüne kadar birçok önemli spor projesine imza attığını kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Ülkemizde 'Fit for Life' girişimi kapsamında da değerlendirebilecek, başta çocuklar, kadınlar, gençler ve engelli insanlar olmak üzer her yaştan vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlayan kapsayıcı spor projeleri gerçekleştiriyoruz. Hareketsizliği ve kronik hastalıkları azaltmayı, sporun tabana yayılmasını, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi ve sporla sosyalleşmeyi amaçlayan bu projeler bizler için çok önemli" dedi."ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI, ÜLKELERE BIRAKTIĞI MİRASLA BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Fit for Life girişimi büyük spor organizasyonlarıyla bütünleştirildiğinde sürdürülebilir hale gelecektir. Uluslararası spor organizasyonları, sportif başarıların yanında ülkelere ve şehirlere bıraktığı mirasla da büyük önem arz ediyor. 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları, 4. Dünya Göçebe Oyunları ve Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı gibi büyük organizasyonlar ülkemiz için çok kıymetliydi."Spor vesilesiyle insanlığa ve gelecek nesillere artı bir değer katmanın gayreti içinde olunması gerektiğini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerine ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı desteklerini ve yardımlarını ileten uluslararası kuruluşlara ve ülkelere teşekkür ederek devam etti."Yüzyılın felaketinin yaralarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın birliği ve dayanışmasıyla sardık" diyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Depremzedelerimize en iyi standartlar sağlanana kadar her türlü desteğimizi seferber edeceğiz. Beden eğitimi ve spor; daha aydınlık bir gelecek, sosyal gelişim, barış ve sürdürülebilir kalkınma adına, güçlü ve sağlıklı toplumlara hizmet etmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Ferid Gayibov, İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi, Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Ikramov Adham Ilhamovich, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Vasilyevich Matytsin ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Sayın Gabriela Ramos ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN KURBAN BAYRAMI MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Bakan Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bizi birbirimize yakınlaştıran en müstesna vakitlerden birine; Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu huzur ikliminin; bizi milletçe iyilikle, dayanışmayla kuşatmasını, birlik beraberliğimizi güçlendirmesini ve bu bayramın; paylaşmanın ve kurban ibadetinin öz sırrına erdiğimiz, vefa, hatır gibi erdemlerin yaşatıldığı, kırgın gönüllerin ihya edildiği, gençlerin ise bilhassa büyüklerini ihmal etmediği bir bayram olmasını gönülden temenni ederim. Aziz milletimizin bayram sevincini çoğaltma, birlik ve beraberliğimizi artırma yolunda çalışmaya, emek vermeye, üretmeye devam edeceğiz.Türkiye Yüzyılı; bir ayağı ile dünyayı dolaşırken diğer yandan kültürüne, değerlerine sadakatle bağlı gençlerinin ufku ve vizyonu ile sporun, bilimin, teknolojinin ve sanatın yüzyılı olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her daim olduğu gibi yine tüm imkanlarıyla gençlerimizin yanında olacak.Bu duygularla; milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını gönülden tebrik ediyor; bu vesileyle ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa esenlikler diliyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor