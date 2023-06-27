Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UNESCO Konferansı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Yedinci Konferansı'na katıldı. Konferansta 'Fit for Life' girişiminin önemini vurgulayan Bakan Bak, Türkiye'nin spor projelerine imza attığını belirtti.