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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor alanındaki hedeflerini ve mevcut projelerini paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik umutlarını dile getirirken, Türk sporunun gelişimi için altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi programına katıldı.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile spor camiasından birçok isim yer aldı.

Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin futbolda önemli başarıları elde edecek güçte olduğuna inandığını belirterek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz"

Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz. Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Statları ve tesisleri yapmayı sürdürüyoruz. Birçok uluslararası organizasyonu başarıyla düzenledik. Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız. Antrenörlerimizin daha kaliteli eğitime ihtiyacı var. Özellikle futbol kulüplerinin altyapıya yatırım yapması lazım."

Osman Aşkın Bak'a konuşmasının ardından Turkuvaz Medya Onur Ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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