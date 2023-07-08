Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Spor Ülkesi Haline Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin yapılan altyapı ve spor tesisleriyle bir spor ülkesi haline geldiğini söyledi. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde Gümüşhanelilere teşekkür etti ve gençlere yapılan hizmetlerden bahsetti. Ayrıca Bak, Seyahatsever Projesi ve yaz spor okulları hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Cumhuriyeti, yapılan altyapı tesisleriyle, spor tesisleriyle tüm dünyada bir spor ülkesi haline gelmiştir." dedi.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nde gösterdikleri başarıdan dolayı Gümüşhanelileri yürekten kutladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevi yapmaktan, aziz millete hizmetten büyük gurur duyduğunu ifade eden Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her ilimize, ilçemize spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. 10 binin üzerinde tesis, Türk milletinin hizmetine yapılıyor. Spor Toto teşkilatımızla, onun desteğiyle belediyelerimizle beraber her yerde gençlerimize hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.

Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak kapasitelerini 850 binden 1 milyona çıkartmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Üniversiteli gençlerimize hizmet için hükümetimizin, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz." diyen Bak, şunları dile getirdi:

"Bu arada Gümüşhane'ye 8 bin 600 üniversiteli gencimiz için yatak ve yurt yaptık. 8 bin 600 gencimiz, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim görürken bizim yurtlarımızdan istifade ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine yurt kapasitesine sahip bir ülke yok. Gençlere üniversite eğitimi esnasında destek veren böyle bir ülke yok. Tabii gençlerin ağabeyi, gençlerin içinden gelen, sporun içinden gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmetlere devam ediyoruz."

Bakanlık olarak "Seyahatsever Projesi"ni takdim ettiklerini anlatan Bak, "Geçtiğimiz yıl 300 binin üzerinde gencimizin istifade ettiği Seyahatsever Programı'nda 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimiz, öğrenci olsun ya da olmasın, Türkiye'nin dört bir yanında Kredi ve Yurtlar Kurumunda 5 gün boyunca ücretsiz misafir ediliyor. Burada şehri dolaşıyor, kültürünü, geleneklerini öğreniyor. Gençlerimizi bu Seyahatsever Programı'na buradan davet ediyorum." diye konuştu.

"Vatanını seven, milletini seven gençler geliyor"

Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki 81 il ve ilçelerinde yaz spor okullarını başlattıklarını dile getirdi.

Ailelere seslenen Bak, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı alın, spor salonlarına, futbol, basketbol sahalarına, spor aktivitelerine gönderin. Elinden tutun, getirin. Bu tesislerin hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, direktifleriyle yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi tekrar spor etkinlikleri çerçevesinde adımlarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane'de de spor salonumuzu süratle tamamlayacağız ve gençlerimiz bu salonda spor yapmaya devam edecek. Şunu da hatırlatayım. Türkiye Cumhuriyeti, yapılan altyapı tesisleriyle, spor tesisleriyle tüm dünyada bir spor ülkesi haline gelmiştir. Uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştirmiştir."

Bak, en son tekvandocuların Azerbaycan'da dünya şampiyonu olduklarına dikkati çekerek, "Sporcularımız, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz, toplam 38 madalyayla dönmüşlerdir. 7 olimpiyat kotası almıştır. İşte güçlü bir gençlik geliyor. Vatanını seven, milletini seven gençler geliyor. Gençlik merkezlerimizde onlara spor tesislerinde müzik, kültür, tarih, bunları öğretiyoruz. Gençlik merkezlerimize de gençlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.