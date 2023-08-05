Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yıl galasına katıldı. Galaya, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, milli güreşçiler ve spor camiasından birçok davetli de katıldı. Bakan Bak, konuşmasında güreşin geçmiş başarılarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonunun kuruluşunun 100. yılı için düzenlenen galaya katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 100. yıl galasına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Birliği Başkanı (UWW) Nenad Lalovic, UWW Yönetim Kurulu üyeleri, TGF Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler, milli takım sporcuları, antrenörler ve güreş camiasından davetliler katıldı.

Bakan Bak, gecede yaptığı konuşmada ata sporu güreşin geçmişten gelen başarılarının devamı için çalışılması gerektiğini vurguladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporculara başarı dileyen Bak'ın sporcular ve antrenörleri motive eden konuşması, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Federasyon başkanı Şeref Eroğlu ise galanın açılış konuşmasında güreş camiasının 100 yılda yüzlerce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir aile olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de başka hiçbir kurum ve kuruluşta, sporun içinde ve dışında, başka sektörlerde, nereye bakarsanız bakın bu kadar Avrupa ve dünyanın en tepesini domine eden insanın yetiştiği bir yer göremezsiniz. O yüzden dünyanın en tepesinde dikili duran Türk'ün sancağıdır güreş. Bizler Türk'ün ve Türk güreşinin tüm cihana karşı boynunu dik tutan neferleri olarak, nasıl sancağımızı ustalarımızdan aldıysak, o sancağı daha sağlam bir şekilde bizden sonrakilere teslim etmek zorundayız. Ben kuruluşumuzun ilk yüzyılının son başkanıyım, ikinci yüzyılın da ilk başkanı olarak sizlerleyim. Yeni yüzyılımız da bilim ve teknolojiyle yetiştirilmiş, sürdürülebilir başarıyı yakalamış sporcularımızla Allah'ın izni ve hepimizin azmi ile Türkiye'nin yüzyılı olacak."

Şeref Eroğlu, bakan Osman Aşkın Bak ile UWW başkanı Nenad Lalovic'e gecenin anısına güreş ayakkabısı, Türk güreşine katkı sağlayan, uluslararası alanda şampiyonluklar yaşayan isimlere de plaket takdim etti.