Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Milli Güreşçileri Kabul Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti. Kabulde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci değerlendirildi ve Şeref Eroğlu ve milli güreşçiler Bakan Bak'a yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlık sürecinin değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmede, Şeref Eroğlu ve milli güreşçilerin Bakan Bak'a yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde de bulundukları kaydedildi.