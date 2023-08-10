Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Milli Güreşçileri Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti. Kabulde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci değerlendirildi ve Şeref Eroğlu ve milli güreşçiler Bakan Bak'a yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulundu.