Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var, o da bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyor. Sorunlarımızı konuşalım, sorunları her zaman birlikte görüşmeye, değerlendirmeye açığız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurul öncesinde TFF yöneticileri ve kulüp başkanlarıyla görüşen Bak, toplantıya geçilmesinin ardından katılımcılara hitap etti.

"85 MİLYONUN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Futbol ailesinin bir üyesi olduğunu ifade eden Bakan Bak, yeni dönemde TFF yönetimine başarılar dileyerek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk futbolu olarak Avrupa'nın en yeni tesislerine kavuştuklarını vurgulayan Bak, "Şu ana kadar 35 tane stadyum tamamlandı, 7 tanesi devam ediyor ve diğer projeler de sürdürülmekte. Biz Türk futbolunun gelilmesi için üretmek zorundayız. Altyapıda üretmek zorundyız, akademilerde üretmek zorundayız. 85 milyonun potansiyelini ortaya koymak zorundayız. Bunun için de başta kulüp yöneticilerine, idarecilere ve antrenörlere büyük görev düşüyor. Biz mutlaka ve mutlaka bu üretimi ve yapısal değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Çok yetenekli sporcularımız çıkıyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu gençlerimize daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Yetenekli oyuncularımızı görüyoruz, gidiyorlar ama sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.

"GENÇLERİMİZE ŞANS VERMEK ZORUNDAYIZ"

Önceki bakanlığı döneminde stopajlardan kesilen vergilerin altyapılara harcanması için meclisten kanun teklifi çıkardıklarını ama bazı sorunlar teşkil ettiğini ifade eden Bak, "Bunu yeniden güncelledik. Bunların yeniden Türk futbolunda altyapıdaki gençlerimizin kullanımı için tekrar sizlerle birlikte bunları yöneteceğiz. Bu süreç yeniden başlıyor. Burada herkes üretmek zorunda, bunu beraber başarmak zorundayız. Gençlerimize şans vermek zorundayız. Antrenörlerimizin gençlerimize daha fazla şans vermesini istiyoruz. Mill takımlarımızın da gelişmesi için buna ihtiyaç var. Harika işler yapan gençlerimiz var, onların bize avrupada, büyük takımlara gurur yaşatmasını istiyoruz. Birlikte sevinmek istiyoruz, Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir cumhurbaşkanımız var, o da bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyor. Sorunlarımızı konuşalım, sorunları her zaman birlikte görüşmeye, değerlendirmeye açığız" diye konuştu. Bakan Bak, 6 şubat depremlerinden olumsuz etkilenen futbol kulüpleri için başlatılan 'Omuz Omuza' kampanyasının devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

"SORUNLARI BİRLİKTE GÖRÜŞELİM, BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM"

2022-2023 futbol sezonunda şampiyonluk yaşayan ve üst liglere yükselen takımları kutlayan Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Şu süreçte özellikle de antrenörlerimiz başta olmak üzere onların eğitimiyle ilgili büyük reformlar yapmamız lazım. Altyağıdaki antrenörlere büyük destekler vermemiz lazım. Bu süreçleri birlikte yönetelim ve destek olalım. Üretmeden, yeni oyuncuları piyasaya getirmeden, onlara güvenmeden ülkenin sporcu potansiyelini artıramayız. Bizm de artık futbol ihraç etmemiz lazım sporcu ihraç etmemiz lazım, daha büyük başarılara ulaşmamız lazım. 2024 Avrupa Şampiyonası için milli takımımıızn son 2 maçta önemli bir avantaj elde ettiler. Organizasyon kapasitesi dünyada en büyük ülkelerden birisiyiz. Pek çok organizasyona ev sahipliği yapabielcek spor tesislerine sahibiz. Bu süreç hızla artarak devam ediyor. Biz bakanlık olarak gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi için hep birlikte çalışacağız. Futbol ailesini seviyoruz ailenin içerisindeyiz. Yeni sezonda herkese başarılar diliyoruz. Sorunları birlikte görüşelim, birlikte çözüm arayalım. Hep birlikte bu yüce millete güze zaferler yaşatalım. 2028 ve 2032 yıllarıyla ilgili başvurular var inşallah o başvuruların olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Türk futbolu yaptığı organizasyonlarla, ortaya koyduğu performanslarla bunu hak ediyor."