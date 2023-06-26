Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tunç Fındık'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8000 metre üzerindeki 14 zirveyi tırmanarak, '14x8000 metre projesini' tamamlayan ilk Türk olan Tunç Fındık için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8000 metre üzerindeki 14 zirveyi tırmanarak, "14x8000 metre projesini" tamamlayan ilk Türk olan Tunç Fındık için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "dağcılıkta olimpiyat şampiyonluğu" olarak adlandırılan bu başarıya dünyada 45 kişinin ulaşabildiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Tunç Fındık, zorlu rotasıyla nam salan Nanga Parbat'ın 8125 metrelik zirvesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, yeryüzünde 8000 metre üzerindeki 14. zirvesini tamamlayan ilk Türk olarak büyük bir başarı elde etmiştir. İnsanlık tarihinde sadece 45 kişinin bu projeyi tamamlayabildiğini göz önüne aldığımızda, ne denli büyük bir başarı olduğunu daha kolay idrak edebiliriz. Otoriteler tarafından, dağcılığın olimpiyat şampiyonluğu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyorum. Dünyanın 14 zirvesinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür ediyorum."