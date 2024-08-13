Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan YKS Yerleştirme Sonuçlarına Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, gençlere destek mesajı verdi.

Bakan Bak YKS Yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, gençlere destek çağrısında bulundu. Bak, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Çıkacağınız yeni yolda 81 ilimizdeki GSB yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle ve spor tesislerimizle her daim yanınızdayız" dedi.