Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, yayımladığı mesajda, "TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor