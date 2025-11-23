Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan amatör kulüplere tesis müjdesi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2026-2027 döneminde İstanbul'da amatör futbol kulüplerinin tesisleşmesine çok büyük yatırım yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane'de düzenlenen İstanbul Amatör Futbol Kulüp Başkanları Buluşması'na katıldı.

Konuşmasında, kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetiştiğinin altını çizen Bakan Bak, amatör kulüplerin yaptıkları fedakarlıkları çok iyi bildiğini dile getirdi.

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasında amatör futbol kulüplerinin büyük rolünün olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Amatör kulüp yöneticileri birer kahramandır. Sizler çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan, Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. Dokunduğunuz her bir çocuk bizler için kazanç. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Ben de İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Sizin içinizden geldim. Birçok alanda çalıştım. Sporcuların muayenesi ile uğraştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Alt yapıda müsabakalara giderdik. Üniversitede öğrenciyken harçlıklarımla çocukların sobasını yakardım, yeri geldi sporcularımız mantar olmasın, hasta olmasın diye onların malzemelerini ellerimle yıkadım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi o dönemde yetiştirdi, yönlendirdi. Bu amatör ruhu kaybetmedik. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan tesisleşme hamlesinin artarak devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2026-2027 döneminde İstanbul'da amatör futbol kulüplerinin tesisleşmesine çok büyük yatırım yapacağız. Takımların, maçlarını oynayabileceği, antrenmanlarını yapabileceği tesisler yapacağız. Valiliğimiz, belediye başkanlarımızla birlikte ele ele vereceğiz. Tesis sayımızı artırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Tesisleri İstanbul'a kazandıracağız. Var olan tesisleri yenileyeceğiz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
