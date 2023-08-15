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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakıp Özberk için taziyede bulundu

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için taziyede bulundu. Bakan Bak, Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için taziyede bulundu.

Bakan Bak, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için yayınladığı taziye mesajında, "Eski futbolcu ve Teknik Direktör Sakıp Özberk'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Sakıp Özberk Futbol Allah Spor Haberler

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