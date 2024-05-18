Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rümeysa Pelin Kaya'yı Tebrik Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde eden milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde eden milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'yı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Lonato Kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Rümeysa Pelin Kaya'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rümeysa Pelin Kaya'ya ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Pelin Kaya İtalya Paris Spor Güncel Haberler

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title