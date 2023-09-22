Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rıza Kayaalp'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Rıza Kayaalp için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canıgönülden kutluyor, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."