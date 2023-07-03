Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'ndaki başarıyı değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği sonucu 'gurur duyulacak bir tablo' sözleriyle değerlendirdi. Türkiye'nin 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya kazandığı oyunlarda elde edilen başarının artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği sonucu "gurur duyulacak bir tablo" sözleriyle değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen bakan Osman Aşkın Bak, 48 ülkeden 7 bin 300 sporcunun 26 branşta yarıştığı, Türkiye'nin 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalyayla tamamladığı oyunlarda elde edilen başarının başta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olmak üzere artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin 19 branşta 103'ü kadın, 90'ı erkek sporcuyla madalya mücadelesi verdiği oyunlar sonucunda Paris Olimpiyatları için 7 de kota kazanmayı başardığını hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Sporcularımız, oyunlarda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya ile milletimizi gururlandıracak sonuçlara imza attı." dedi.

Son yıllarda elde edilen başarıların 2002 yılından bu yana doğru ve planlı bir şekilde izlenen bir spor politikasının neticesi olduğuna vurgu yapan Bak, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz süreçte ülkemiz, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla gurur duyulacak bir seviyede. Polonya'da alınan bu madalyalar, Paris 2024'ün işaret fişeği niteliğinde. Milli sporcularımızın gösterdiği performansın ve elde ettikleri başarıların artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum."

Sporcuları tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, oyunlarda mücadele eden milli sporcular için tebrik mesajı da yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, "Polonya'da mücadele eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan 7 sporcumuzu da tebrik ediyor, sporcu kardeşlerime Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.