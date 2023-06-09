Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Pek Çok Uluslararası Organizasyona Ev Sahipliği Yapabilecek Kapasitedeyiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Türkiye'nin pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu belirtti ve 2028 Avrupa Şampiyonası adaylığı hakkında konuştu.