Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporculara güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcuların başarılı olacağına inandığını söyledi.

Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen Fetih Kupası'nın final müsabakalarını yerinde takip eden Bakan Bak, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye'nin organizasyon düzenleme konusunda güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Artık okçulukla ilgili birçok organizasyon Türkiye'de yapılıyor. Bunun altyapısıyla ilgili önemli yatırımlar var. Cumhurbaşkanımız da okçuluğu destekliyor. Hedefimiz şu anda Paris Olimpiyat Oyunları. Sporcularımız, oraya madalya kazanmaya gidecek ve onlara güveniyoruz. Tüm branşlarda önemli hazırlıklarımız var. Mete Gazoz'un da motivasyonu yüksek. Onların ekibi de inşallah güzel işler yapacak." diye konuştu.

Türkiye'nin okçuluk sporunda çok ileride olduğunu aktaran Bakan Bak, "Sporcularımızdan Mete Gazoz, olimpiyatlarda şampiyon oldu. Ardından dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Kendisi Paris'teki favori sporcularımızdan biri. Burada geleneksel ve modern okçuluğunun ortak bir yarışması var. Bakanlık olarak biz de geleneksel ve modern okçuluğa destek veriyoruz. Bunun karşılığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmaları için Okçular Vakfına teşekkür ederek, "Okçular Vakfı, bir geleneği ve Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için güzel işler yaptı. Pek çok organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Etnospor Kültür Festivali'nin 6'ncısı da İstanbul'da yapılacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da çalışmaları için teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz. İyi noktaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun buruk bir havada geçtiğini anlatan Bakan Bak, "Gazze'de yaşanan olaylar hepimizi üzüyor. Buradaki oklar, Gazze'deki soykırımı lanetlemek için atılıyor. Barışın sağlanmasını istiyoruz. Çocuklar ağlamasın istiyoruz. Çocuklar oynarken, onlara bomba atmak çok vahşi bir eylem." şeklinde görüş belirtti.