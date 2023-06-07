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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel sporcu Ebru Acer'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel sporcu Ebru Acer'i tebrik etti

Spor Haberleri

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan özel sporcu Ebru Acer'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ebru Acer'i kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Özel sporcumuz Ebru Acer'e 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Aşkın Bak Fransa Acer Spor Haberler

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