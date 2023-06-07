Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel sporcu Ebru Acer'i tebrik etti

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer'i tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ebru Acer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Özel sporcumuz Ebru Acer'e 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."???????