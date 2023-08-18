Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Önder Seden için taziye mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski Başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Önder Seden için taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski Başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Önder Seden için taziyede bulundu.

Bakan Bak, hayatını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski Başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Önder Seden için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski Başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Onursal Başkanı Önder Seden'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Türk basketbolunun sembol isimlerinden Önder Seden'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı diliyorum."