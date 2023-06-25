Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur'da yapılan Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."