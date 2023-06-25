Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takım için kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takım için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Singapur'da yapılan Olimpik Espor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."