Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu'nu anma mesajı paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefatının 6. yıl dönümünde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu anarak, Türk sporunun efsane ismini millete yaşattığı unutulmaz anlarla yad etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefatının 6. yıl dönümünde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu andı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından Süleymanoğlu'nun videosunu paylaşarak, "Beden fani olsa da ismin hükmü hep kalır. Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu milletimize yaşattığı unutulmaz anlarla yad ediyoruz. Saygı ve rahmetle." ifadelerini kullandı.