Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mustafa Artuç için taziye mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı. Bak, Artuç'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç için taziyede bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim."