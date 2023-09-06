Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "İsrail'in ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest stilde 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan ve bu mesafede Paris 2024 A barajını geçen sporcu kardeşim Kuzey Tunçelli'yi gönülden tebrik ederim. Elde ettiği bu güzel başarıda emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.