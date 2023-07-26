Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti. Bakan Bak, Tunçelli'yi oyunlar rekoru kırarak elde ettiği başarısı için kutladı ve diğer sporculara da başarılar diledi.