Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti. Bakan Bak, Tunçelli'yi oyunlar rekoru kırarak elde ettiği başarısı için kutladı ve diğer sporculara da başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 1500 metre serbest stilde 14: 54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutlarım. Devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime de başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.