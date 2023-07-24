Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Yüzücü Emir Batur Albayrak'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazanan milli yüzücü Emir Batur Albayrak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, Albayrak'ın başarısını kutlayarak, EYOF'taki ilk madalyayı kazanan yüzücümüze başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Emir Batur Albayrak için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400 metre serbest stilde yarışan ve 3: 51.29'luk derecesiyle EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan Emir Batur Albayrak'ı kutluyorum. Ülkemize EYOF'taki ilk madalyasını kazandıran milli yüzücümüz Emir Batur Albayrak'ın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."