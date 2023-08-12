Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Takımı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli takımı tebrik etti. Bakan Bak, milli takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu belirtti ve gelecek şampiyonluklara inandığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli takımı tebrik etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında ABD'ye 3-2 yenilen milli takımı turnuvada gösterdiği performanstan dolayı kutlayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde finale gelerek dünya ikincisi olan 'Filenin Genç Sultanları'nı tebrik ediyorum. Ablalarının izinden giden genç sultanlarımız ile harikulade bir nesil yakalamış olmanın haklı gururunu milletçe yaşıyoruz. Bu nesil ile nice şampiyonluklar kazanacağımıza yürekten inanıyor, genç sultanlarımıza gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Millilerimizin başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."