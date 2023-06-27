Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları tebrik etti

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın son iki gününde 2'si altın, 4'ü bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın son iki gününde 2'si altın, 4'ü bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın son iki gününde tekvando ve muaythai branşlarında mücadele eden millilerimiz 2'si altın, 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya alarak başarılarına yenilerini eklediler. Tebrikler çocuklar. Devam eden organizasyonda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."