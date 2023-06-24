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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Sporcuları Tebrik Etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde 4 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, sporcularımızın başarısından gurur duyduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde 4 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde de sporcularımızdan madalya gelmeye devam ediyor. Günün madalyalarını hanemize yazdıran tekvando, atletizm ve atıcılık branşlarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün kazanılan 2 gümüş 2 bronz madalyayla oyunlar toplamında 15 madalyaya ulaşmış bulunuyoruz. Formalarındaki ay-yıldızı gururla taşıyan, milletimizin desteğini yüreklerinde hisseden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Osman Aşkın Bak Polonya Spor Haberler

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