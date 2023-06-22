Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk gününde 2'si altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk gününde 2'si altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk gününde atıcılık ve karate branşlarda mücadele eden, 2'si altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."