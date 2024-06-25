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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli pentatlet Buğra Ünal'ı kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda temsil edecek olan milli pentatlet Buğra Ünal'ı tebrik etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden Buğra Ünal, erkeklerde Türkiye'yi temsil edecek ilk sporcumuz olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda erkeklerde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda temsil edecek milli pentatlet Buğra Ünal'ı kutladı.

Bakan Bak, modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden ve erkeklerde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk milli pentatlet ünvanını kazanan Buğra Ünal için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Modern pentatlon branşında gelen tarihi başarının sevincini yaşıyoruz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden ve bu branşta erkeklerde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk sporcumuz olan Buğra Ünal'ı tebrik ediyorum. İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun ardından ülkemiz, modern pentatlon tarihinde ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 2 sporcu ile temsil edilecek. Bu başarı, genç pentatloncularımız için de ilham kaynağı olacak ve Türk modern pentatlon sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Elde edilen tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, Buğra Ünal'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Paris Spor Güncel Haberler

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