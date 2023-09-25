Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli para atıcı Erhan Coşkuner'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan milli para atıcı Erhan Coşkuner'i tebrik etti. Bakan Bak, milli sporcuya başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan milli para atıcı Erhan Coşkuner'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan milli para atıcı Erhan Coşkuner'i kutluyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Spor