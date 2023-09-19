Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi İbrahim Çiftçi'yi tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi İbrahim Çiftçi'yi tebrik etti. İbrahim Çiftçi, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk beş sporcu arasına girerek kota hakkı elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi İbrahim Çiftçi'yi tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda mindere çıkan İbrahim Çiftçi, ilk beş sporcu arasına girerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. İbrahim Çiftçi kardeşimi yürekten kutluyor, Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.