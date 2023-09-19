Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi İbrahim Çiftçi'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi İbrahim Çiftçi'yi tebrik etti. İbrahim Çiftçi, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk beş sporcu arasına girerek kota hakkı elde etti.