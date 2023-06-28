Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli boksörleri ve okçumuzu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale çıkarak kota alan milli boksörler ve bronz madalya kazanan milli okçumuzu tebrik etti. Bakan Bak, sporcularımıza başarılar diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale çıkarak kota alan milli boksörler 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 60 kiloda Gizem Özer, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile okçulukta bronz madalya kazanan Hazal Burun'u tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, boks kadınlar 66, 60, 54 ve 50 kiloda yarı finallere çıkarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan, Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu kardeşlerimi kutluyorum. Busenaz'ın, son olimpiyat şampiyonu unvanıyla katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Gizem, Hatice ve olimpiyat ikincisi Buse Naz'ın da, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerinden şüphemiz yok. Türkiye'nin altın yumruğu kızlarımıza önce Avrupa Oyunları'nda, sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli okçumuz Hazal Burun kardeşimizi de kazandığı bronz madalya için tebrik ediyor ve sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."