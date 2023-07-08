Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merve Tuncel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik etti. Bakan Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde yine Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Finalde 8: 35.10'luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel."