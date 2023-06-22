Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Büyükekşi'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

Bakan Bak, Büyükekşi için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Ankara'da yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."