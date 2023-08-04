Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli okçularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Klasik Yay Erkek Milli Takımımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum"