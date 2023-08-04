Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'deki organizasyonda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımın elde ettiği başarıyı kutlayarak, "Milli okçularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Klasik Yay Erkek Milli Takımımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.