Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Bakan Bak, projeleri sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini belirterek, bu yıl hedeflerinin bu sayıya 3 milyon daha ilave etmek olduğunu söyledi. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallenin çocuklarına hediye edileceğini ifade eden Bakan Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise, gençler için toplam 33 tesisleri olduğunu ve bu sayının artarak devam edeceğini belirtti.