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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu Belediyespor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu Belediyespor'u kutladı

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Kastamonu Merkez Salonu'nda düzenlenen Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinde rakibi Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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