Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu Belediyespor'u kutladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutladı.