Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Basketbol Gelişim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği iki bakan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.