Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu. Bakan Bak, takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve milli güreşçilere başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak Grekoromen Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Güreş Milli Takımı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren grekoromen güreşçilerle bir araya gelen Bakan Bak, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Bak, 5 kez dünya şampiyonu olan tecrübeli milli sporcudan 6. altın madalyayı beklediğini söyledi.

Milli güreşçilerle sohbet eden Bakan Bak, Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları için alınacak kotaların önemine işaret etti.

Ata sporu güreşi daha iyi yerlere getirmek için çabaladıklarını belirten Bak, bir süre çalışmaları takip ederek milli güreşçilere başarılar diledi.

Başkent Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.