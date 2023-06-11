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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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