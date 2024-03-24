Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Opet'i kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Sigorta Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi adayı Deniz Türkmenoğlu kimdir? DEM Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Ergene adayı Ayla Eroğlu kimdir? DEM Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Çorlu adayı Aycan Demir kimdir? DEM Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Çerkezköy adayı Telli Yardımcı kimdir? DEM Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun İlkadım adayı Ahmet Şakar Şerifoğlu kimdir? DEM Parti Samsun Çarşamba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun Çarşamba adayı Heliz Kolanç Şerifoğlu kimdir? DEM Parti Samsun Canik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun Canik adayı Metin Bayhar kimdir? DEM Parti Samsun Bafra Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun Bafra adayı Sevda Üngör kimdir? DEM Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Serdivan adayı Ebubekir Erbakan Yaşar kimdir? DEM Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Sapanca adayı Ümit Baş kimdir? DEM Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Karasu adayı Şakir Çelik kimdir? DEM Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Hendek adayı Azat Ayna kimdir? DEM Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Erenler adayı Sıla Öztürk kimdir? DEM Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Arifiye adayı Cihan Karabey kimdir? DEM Parti Ordu Ünye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Ünye adayı Reşit Güneç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title