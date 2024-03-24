Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Opet'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."